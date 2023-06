In Wertingen sollen neue Wohnungen in Zentrumsnähe entstehen

Das geplante Projekt stößt in Wertingen auf viel Zuspruch. Lediglich die Parkplätze sind bei einem neu geplanten Projekt arg optimistisch angedacht.

Wohnraum ist in Wertingen ein knappes und heiß begehrtes Gut. Entsteht deshalb neuer in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums, sei das stets erfreulich, findet Bürgermeister Willy Lehmeier ( Freie Wähler) bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Stadtrates.

Konkret geht es um ein Gebäude in der Augsburger Straße 16, in dem in ehemaligen Praxisräumen vier Wohnungen entstehen sollen. Außerdem plant der Bauherr laut den Ausführungen von Stadtbaumeister Anton Fink den Einbau einer Dachwohnung sowie zweier Dachgauben.

Bei den Parkplätzen des Bauprojekts in Wertingen hapert es noch

Die Ausschussmitglieder gaben der Anfrage grünes Licht, obgleich es hinsichtlich der vom Bauherren eingezeichneten Parkplätze wohl noch Klärungsbedarf gibt. Stadtrat Michael Humbauer (CSW) fand nach Sichtung der Pläne, dass es stellenweise "schon arg knapp" bemessen sei - 18 Parkplätze sind auf den Plänen eingezeichnet. Und auch die Einschätzung des Stadtbaumeisters ist, dass diese Pläne "nicht hundertprozentig mit den Örtlichkeiten" in Einklang stehen.

Außerdem genehmigten die Mitglieder des Bauausschusses im neuen Rieblinger Baugebiet - das bereits "gut gefüllt" sei - einen Windschutzzaun. Ebenso durchgewunken wurde ein Antrag auf großflächige Werbung von Erwin Müller, der diese am neuen Gebäudekomplex an der Ecke Alemannenstraße/Industriestraße anbringen will. In den Gebäudekomplex, dessen Bau schon weit fortgeschritten ist, sollen der Drogeriemarkt Müller ebenso einziehen wie der Erwin-Müller-eigene Restpostenmarkt "Los Sparos". Im oberen Teil des Gebäudekomplexes entstehen Wohnungen gehobenen Standards.