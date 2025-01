Jahresvorschau 2025: Diese Veranstaltungen stehen in Wertingen an

Mit 2024 ist in Wertingen ein regelrechtes Power-Jahr zu Ende gegangen. Anlässlich 750 Jahren Stadtgeschichte hat die Kommune gefeiert, gefeiert, gefeiert. In diesem Jahr wird es dafür etwas ruhiger – allein schon deshalb, weil das Stadtfest angesichts des Zwei-Jahres-Rhythmus nicht stattfinden wird. Dennoch stehen im Kalender einige Termine, die die Wertingerinnen und Wertinger kennen und die zum Jahresverlauf dazugehören. Verena Beese, die für die Organisation von Veranstaltungen der Stadt zuständig ist, verrät, wann 2025 welche Feste, Feiern und Märkte anstehen.

Ende Februar geht es los mit einem Highlight, das erst im vergangenen Jahr wieder Fahrt aufgenommen hat: der Kinder-Faschingsumzug durch die Innenstadt. Am Gumpigen Donnerstag, der 2025 auf den 27. Februar fällt, treffen sich maskierte Kinder mit ihren Eltern und Begleitungen um 14 Uhr am Marktplatz. Das Motto wird „in Richtung Eiskönigin, Winterschnee und Glitzerwelt“ gehen, so Beese. Darauf habe man sich im Rathaus geeinigt. Dennoch dürfen sich alle verkleiden, wie sie möchten. Am Marktplatz wird Moderatorin Marion Buk-Kluger die Kleinen als Zauberfee willkommen heißen. Anschließend, gegen 14.14 Uhr, startet der Zug in Richtung Rathaus, wo Bürgermeister Willy Lehmeier und seine Mitarbeiterinnen – verkleidet als die Eiskönigin und ihr Gefolge – von der Schlossbrücke aus grüßen werden. Wer wohl welche Rolle übernehmen wird? Ab circa 14.30 Uhr steigt dann in der Stadthalle eine Faschingsparty für die Kinder.

Auch für die Wertinger Nacht wird bereits wieder geplant

Am Mittwoch, 30. April, findet am Abend der traditionelle Tanz in den Mai am Marktplatz statt. Das Wertinger Volksfest wird gegen Ende des Monats, von Donnerstag, 22. Mai, bis Sonntag, 25. Mai, sowie von Mittwoch, 28. Mai, bis Sonntag, 1. Juni, stattfinden. Auch in diesem Jahr wird die Metzgerei Schmid wieder als Festwirtsfamilie auftreten. Das Volksfest startet am 22. Mai mit einem großen Vereinsabend, den Beese euphorisch ankündigt. Es werde wieder einen Einzug der Vereine ins Festzelt geben, musikalisch werden sich daran wohl die Bläserphilharmonie und die Jazztaste Bigband der Stadtkapelle beteiligen. Am 1. Juni ist außerdem der Frühjahrsmarkt geplant.

Von Freitag, 25. Juli, bis Sonntag, 27. Juli, stehen in der Stadthalle dann wieder die Wertinger Festspiele an. Geplant ist, dass bereits von Montag, 21. Juli, bis Mittwoch, 23. Juli, die Kinderoper „Das Rheingold für Kinder“ gezeigt wird. Am 25. Juli wird Johann Strauss' „Die Fledermaus“, am 26. Juli „Die große Nacht der Tenöre“ und am 27. Juli das „Große Finale“ zu sehen und vor allem zu hören sein.

Ein Märchenweg soll die Wertinger Schlossweihnacht ergänzen

Vom 31. Juli bis zum 31. August wird sich im Schlossgarten Open-Air-Kinoflair breitmachen. Welche Filme zu sehen sein werden, sei Beese zufolge noch nicht klar. Das werde sich erst herauskristallisieren, wenn Ende Januar die Filmwoche in München stattgefunden hat. Gesetzt ist bisher lediglich Bully Herbigs neuer Film „Das Kanu des Manitu“, womit man schon einmal „einen großen Reißer“ zeigen werde. Insgesamt, so Beese, sei die Auswahl an Kinofilmen in diesem Jahr umfangreicher als 2024, was auch dem Wertinger Open-Air-Kino zugute kommt.

Danach naht bereits wieder der Herbst, und so ist für den Freitag, 26. September, das Oktoberfest auf dem Wochenmarkt vorgesehen. Es folgt der Herbstmarkt am Sonntag, 26. Oktober. Und auch für die Wertinger Nacht in der Innenstadt, die am Freitag, 21. November, stattfinden soll, laufen derzeit bereits die Planungen.

„Nach der Party ist vor der Party“, sagt Verena Beese aus dem Rathaus in Wertingen

Und auch 2025 wird sich das Jahr in Wertingen wieder mit der Schlossweihnacht dem Ende zuneigen, die von 5. bis 7. Dezember (zweites Adventswochenende) und vom 12. bis 14. Dezember (drittes Adventswochenende) besinnliche Stimmung ins Städtle bringen wird. Als Besonderheit plant das Organisationsteam, einen Märchenweg mit Dioramen aufzubauen, um eine Brücke vom Weihnachtsmarkt am Schloss in die Innenstadt zu schlagen.

Verena Beese pflegt scherzhaft zu sagen: „Nach der Party ist vor der Party.“ Gerade habe man noch die große Silvesterparty gefeiert, und schon stecke sie wieder in den Vorbereitungen für den Kinder-Faschingsumzug. Und sogar für das Stadtfest 2026 habe sie bereits erste Bands gebucht.