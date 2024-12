Josef Brunner aus Wertingen schnitzt Tausende Sterne für den guten Zweck

Michel aus Lönneberga sitzt in seinem Schuppen und schnitzt Männchen – Josef Brunner aus Wertingen geht in sein Gartenhäuschen und schnitzt Sterne. Unzählige davon hängen an der Decke und baumeln im sanften Luftzug. Auch Sternschnuppen, Monde, Glocken und Engel mit feinen Verzierungen finden sich unter dem Christbaumschmuck. „Tausende“, schätzt der Schnitzer, der mehrere Stunden am Tag mit seinem Hobby verbringt. Und das bereits seit fast 40 Jahren.

Laura Gastl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Josef Brunner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis