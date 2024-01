Jugendliche blicken in die Arbeitswelt

Wertinger Realschule weitet Kooperation mit regionalen Firmen aus. Von den Partnerschaften profitieren sowohl die jungen Menschen als auch die Unternehmen.

In einer zunehmend vernetzten und anspruchsvollen Arbeitswelt ist die richtige Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler von entscheidender Bedeutung. Die Realschule Wertingen geht hier innovative Wege, indem sie Schulpartnerschaften mit Unternehmen aus der Region eingeht, um ihren Schülern praxisnahe Einblicke in die Berufswelt zu ermöglichen.

Weitere Zusammenarbeit zwischen Schule und Firmen

Erfolgreiche Partnerschaften hat die Schule bereits mit der Firma Zott in Mertingen, Surteco in Buttenwiesen und Lusini in Geratshofen geschlossen. Aktuell kamen zwei neue Kooperationen mit den Firmen Romakowski GmbH & Co.KG in Buttenwiesen und Ulrich Reitenberger Bau GmbH in Laugna hinzu. Eine weitere ist mit dem Unternehmen Sigel GmbH in Mertingen geplant.

Der Schulleiter der Realschule Wertingen, Frank Rehli, betont die Bedeutung dieser Partnerschaften: „Unsere Schülerinnen und Schüler sollen nicht nur im Klassenzimmer lernen, sondern auch erleben, wie das erworbene Wissen in der Praxis angewendet wird. Die Zusammenarbeit mit Unternehmen ermöglicht es uns, den Schülern einen realistischen Einblick in die Arbeitswelt zu bieten und ihre beruflichen Perspektiven zu erweitern."

Den Jugendlichen wird die Möglichkeit geboten, im Rahmen von Betriebsbesichtigungen, Praktika und Projekten einen Einblick in die verschiedenen Berufsfelder des Unternehmens zu erhalten. Dabei können sie nicht nur theoretisches Wissen vertiefen, sondern auch ihre persönlichen Interessen und Fähigkeiten besser kennenlernen. Die Unterrichtstheorie kann durch den Einbezug von Praxisbeispielen, Expertenvorträgen, Erfahrungsberichten und wirtschaftliches Knowhow aufgelockert und interessant gestaltet werden.

Potenzielle Nachwuchskräfte frühzeitig kennenlernen

Aber nicht nur die Schüler profitieren von diesen Kooperationen, sondern auch die Unternehmen selbst. Durch die enge Zusammenarbeit können sie potenzielle Nachwuchskräfte frühzeitig kennenlernen und ihre eigenen Ausbildungsangebote gezielt vorstellen. Dies schafft laut Rehli eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten und fördert die regionale Wirtschaft. (AZ)