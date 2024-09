Wertingen kämpft um den Hochwasser-Schutz

Zum Hochwasserschutz benötigt Wertingen dringend Maßnahmen. Zudem sei das bereits 2017 abgestimmte Hochwasserschutz-Konzept weiter die geeignete Grundlage, auf der aufzubauen sei. Über diese beiden Punkte bestand große Einigkeit in einem vor Kurzem abgehaltenen Gespräch zwischen Bürgermeister Willy Lehmeier und dem zuständigen Referenten des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth, Bauoberrat Johannes Meyer. Zu diesem Austausch hatte der Rathauschef auch Vertreter der Initiative „Hochwasserschutz jetzt“ eingeladen. Über dieses Gespräch informierte nun die Stadt in einer Pressemitteilung.

Wertingen: Bürgermeister und Wasserwirtschaft im Dialog

Die Bürgerinitiative „Hochwasserschutz jetzt“ sammelt im Moment zudem Unterschriften, um weiterhin auf die Dringlichkeit der Lage hinzuweisen. Sowohl von Bürgermeister Lehmeier wie von der Initiative wurden die dramatischen Auswirkungen und Einzelschicksale als Folge des Juni-Hochwassers dargestellt. Marlis Proksche konnte anhand von Luftbildern die Ausmaße aufzeigen. Toni Deisenhofer schilderte als unmittelbarer Anlieger die konkrete Situation am Zusam-Kanal, wie die Abflussbehinderungen durch Anlandungen und Strauchwerk.

Auch die Bürgerinitiative „Hochwasserschutz jetzt“ ist dabei

Bauoberrat Meyer stellte die dem Wasserwirtschaftsamt vorliegenden Daten sowie die vorliegende Machbarkeitsstudie vor. Auf Vorschlag des Bürgermeisters soll Ende Oktober eine öffentliche Veranstaltung für die Bürgerschaft stattfinden, in der die konkret geplanten Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie präsentiert werden und Gelegenheit zur Aussprache besteht. Sowohl die Stadt wie die Initiative drängen auf eine baldige Umsetzung der Studie, nachdem vom Wasserwirtschaftsamt in den zurückliegenden Jahren mehrfach auf die beschränkten personellen und finanziellen Ressourcen hingewiesen wurde. Angesichts dieser Situation sieht es die Initiative als notwendig an, jetzt unerbittlich einen unverzüglichen Projektstart und von der Staatsregierung die Bereitstellung der notwendigen Mittel dafür zu fordern.

Wertinger Initiative hat bereits über 800 Unterschriften

Bürgermeister Willy Lehmeier teilt die Anliegen der Initiative und will noch einen Schritt weitergehen, indem die Stadt selbst bereit ist, sogar in finanzielle und organisatorische Vorleistung zu treten. Zudem hat er mit den Bürgermeistern der Oberlieger-Gemeinden Zusmarshausen, Altenmünster und Dinkelscherben vereinbart, sich an der dort vorbereiteten Petition an den Bayerischen Landtag, die sofortige Schutzmaßnahmen an der Zusam fordert, anzuschließen. Den Hauptinitiatoren Marlis Proksche, Alexandra Pfalzgraf und Toni Deisenhofer dankte Lehmeier für ihr starkes Engagement. Die Initiative konnte berichten, dass weiter Unterschriftenlisten eingehen, sodass die Marke von 800 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern bereits überschritten sei. Angestrebt würden nun 1.000 Unterschriften.

Zu diesem Zweck beteiligt sich die Initiative auch am „Klimatag“ der Freien Wähler, der am Samstag, 21. September, in der Wertinger Stadthalle abgehalten wird. Weiterhin bleibe die Initiative streng überparteilich. Vor kurzem fand ein Gespräch mit der Grünen-Landtagsabgeordneten Barbara Lettenbauer statt. In Kürze steht ein Termin mit CSU-Landtagsabgeordnetem Manuel Knoll an. (AZ)