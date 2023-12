Klimaschutz: Wertingen nimmt sich einiges vor

Bei der Vorstellung des Konzeptes für mehr Nachhaltigkeit wird deutlich, dass die geplanten Anstrengungen groß sind. Möchte man die Ziele einhalten, müssten beispielsweise zehn Windräder gebaut werden.

Man sollte versuchen, die gute Stimmung aller Beteiligten in die Zukunft zu tragen, appellierte die Wirtschaftsförderin der Stadt Wertingen, Alexandra Killisperger. Sie und ihre Mitstreiter informierten in der Wertinger Stadthalle über die Ergebnisse von einem Jahr Projektarbeit in Sachen „Klimaschutz für Wertingen“.

Das Konzept ist auf Wertingen von 2021 bis 2040 zugeschnitten

Das Konzept wurde durch den Akteurskreis, zusammengesetzt aus Bürgern, Unternehmern, Lokalpolitikern und Stadtverwaltung erarbeitet. Begleitet wurden sie von Mitarbeitern der Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft e.V. (FfE) aus München. Das Konzept ist auf Wertingen für einen Zeitraum von 2021 bis 2040 sowie auf die zukünftige Stadtentwicklung abgestimmt, sagte Bürgermeister Lehmeier. „Es soll uns als Planungsinstrument für eine zukünftig nachhaltige Energieversorgung und lokale Maßnahmen für den Klimaschutz dienen“, so das Stadtoberhaupt.

In Wertingen gibt es das Angebot des Carsharing

Weiter ist man bei Entscheidungen auf die Mitarbeit der Bürger und Bürgerinnen angewiesen. In Sachen Mobilität und Energie bezuschusst die Stadt laut Lehmeier bereits seit knapp vier Jahren den Erwerb von Photovoltaikanlagen sowie ganz neu auch E-Lastenfahrräder. Es gibt bereits Ladestationen für E-Bikes sowie Elektro- und Hybridfahrzeuge. Außerdem hat sich in der Stadt die Möglichkeit des sogenannten Carsharings (sich ein Auto teilen) etabliert, um sich das Zweit- oder Drittauto zu sparen. Das bewährte Angebot der swa Carsharing GmbH erklärte Sandra Klein, Mitarbeiterin der VG Wertingen, den Interessierten an einem Informationsstand.

Denn im Anschluss an die Konzeptvorstellung fand eine kleine Nachhaltigkeitsmesse statt, auf der sich lokal tätige Unternehmen mit ihren Beiträgen zum Klimaschutz präsentierten. So begleitete diesen Abend thematisch passend der Bioladen „Natur Pur“ zum Thema Ernährung und die ortsansässige Gärtnerei Reiter mit Tipps zur klimaangepassten Gartengestaltung. Dass bei Natur Pur auch unverpackte Lebensmittel sowie Seifen, Wasch- und Putzmittel zu kaufen sind, ist ein Alleinstellungsmerkmal in Wertingen, versicherte die Inhaberin Cecilia Feistle. In Sachen alternatives Mobilitätsangebot informierte Jungunternehmer Dominik Trawnitschek. In seinem Laden E-Ride verkauft er nicht nur Elektroroller, sogenannte E-Scooter, sondern für ältere Mitbürger auch Kabinenroller. Firmeninhaber Ulrich Reitenberger von der gleichnamigen Bau GmbH zeigte, wie energieeffizientes Bauen und Wohnen erschwinglich werde, selbst wenn ein Haus bis zu 80 Prozent energieautark sei.

Vom international agierenden Unternehmen GP Joule, dem in Buttenwiesen ansässigen Energieversorger für Strom, Wasserstoff, Wärme und Elektromobilität aus erneuerbaren Quellen, sprach Robert Giemsa als Leiter für Projektkommunikation über ein ehrgeiziges Vorhaben, welches im Frühjahr 2024 startet: „Dann beginnen wir mit dem Planungsverfahren für eine große Freiflächen-PV-Anlage im Wertinger Norden.“ Auch die LEW sind Energieversorger und Verteilnetzbetreiber in der Region. Sie waren mit ihren Experten in der Wertinger Stadthalle vertreten und informierten über die nachhaltigen Aktivitäten des Unternehmens wie beispielsweise über den Ausbau von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität und Integration von erneuerbaren Energieanlagen.

Es müssten auch 1600 Wärmepumpen installiert werden

Die Vorstellung des Klimaschutzkonzeptes übernahm die FfE. Im Vortrag wurde der Bogen von der ersten Wahrnehmung von Klimaveränderungen im Jahr 1895 bis zum Ziel der bayerischen Klimaneutralität im Jahr 2040 gespannt. Für Wertingen bedeuten die bayerischen Klimaziele bis 2040, eine 95 Prozent Treibhausgasneutralität anzustreben, was bedeutet, den Ausstoß von CO₂ und weiteren Treibhausgasen, wie etwa Methan und Lachgas in die Atmosphäre zu neutralisieren. Die vorgestellten absoluten Zahlen wirkten erst einmal erschreckend: bis ins Jahr 2040 würde das bedeuten, insgesamt mehr als 3.700 PV-Dachanlagen (10kW) im Stadtgebiet, zehn Windkraftanlagen, mehr als 1 600 Wärmepumpen und etliche Sanierungen.

Die Fachleute von der FfE betonten, dies sei plakativ aufgezeigt, um die Anstrengungen hin zur Treibhausgasneutralität greifbar zu machen. Tatsächlich gehe es darum, Schritt für Schritt, flankiert durch größere Projekte und durch die Vernetzung von Akteuren auf unterschiedlichen Ebenen die Themen „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ in Wertingen zu verfestigen und voranzutreiben. Über das vergangene Jahr wurden bereits durch den Akteurskreis, neben der Auswertung von Statistiken durch die FfE, über dreißig Maßnahmen zum Klimaschutz in den Bereichen Energieerzeugung, Energieeffizienz und Umwelt- und Ressourcenschutzes in Wertingen erarbeitet.

Lehmeier äußerte sich dazu: „Die Arbeit der vergangenen Monate war ein erster Aufschlag, jetzt geht es in die Praxis. Die Verwaltung, aber auch interessierte Bürger, müssen sich mit dem Konzept beschäftigen und die Theorie in die Praxis bringen.“ Das Klimaschutzkonzept ist nach Fertigstellung voraussichtlich ab Februar 2024 auf der Homepage der Stadt Wertingen zu finden. Wer an einem Austausch und Mitarbeit zum Wertinger Klimaschutz interessiert ist, meldet sich bei Alexandra Killisperger oder unter E-Mail: alexandra.killisperger@vg-wertingen.de.