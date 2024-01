Wertingen

06:00 Uhr

Klimaschutzkonzept in Wertingen: Ein Knackpunkt sind die Autos

Plus Bei der Vorstellung der angedachten Maßnahmen wird im Wertinger Stadtrat viel über E-Autos diskutiert. Da derzeit noch viele Verbrenner unterwegs sind, fällt die CO₂-Bilanz der Zusamstadt ziemlich schlecht aus.

Von Elli Höchstätter

Die Zahlen, Fakten und Hintergründe zum Klimaschutzkonzept für Wertingen wurden bereits öffentlich vorgestellt. Bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates debattierte das Gremium über das Konzept und es gab einige Punkte, die dabei in den Fokus rückten. Simon Koderer von der Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft erläuterte den Räten und Rätinnen sowie den Zuhörenden die Zusammenhänge. So fällt auf, dass Wertingen 2021 eine schlechte Kohlenstoffdioxid-Bilanz hat. Laut Koderer lagen die Emissionen von Wertingen mit einem Wert von 14,5 Tonnen Kohlenstoff-Äquivalenten weit über dem deutschen (9,2) und den bayerischen Durchschnitt (5,5). Allerdings schneidet die Zusamstadt hinsichtlich der erneuerbaren Energien sehr gut ab. Bereits 2021 konnte Wertingen - rein rechnerisch - den eigenen Energiebedarf damit decken.

Wertinger Bürger und Bürgerinnen sollen E-Autos fahren

Angesichts der schlechten Kohlenstoffdioxid-Bilanz fragte Josef Stuhler ( CSU) nach, warum Wertingen in diesem Punkt so schlecht abschneide. Koderer erklärte, dass dies vor allem auf den Verkehrssektor zurückzuführen sei, da es in der Zusamstadt viele Autos gebe. Um die Klimaschutzziele für Wertingen bis 2040 zu erreichen, müssten unter anderem pro Monat 29 Autos mit Elektroantrieb zugelassen und dafür die gleiche Zahl an Verbrennern abgemeldet werden. Friedrich Brändle (FW) hakte bei diesem Punkt nach. Er habe gelesen, dass ein E-Auto erst nach 100.000 Kilometern klimatechnisch gesehen besser sei als ein Verbrenner. Auch die Akkuherstellung sei kritisch zu sehen. „Das kann man alles schön und schlecht rechnen“, sagte er. Doch aus dem Gremium gab es auch andere Stimmen. So erläuterte Peter Hurler (Bündnis 90/Grüne), dass die Hersteller dabei seien, die Akkuwiederverwertung deutlich zu verbessern. In diesem Bereich gebe es "wahnsinnig viel Entwicklung". Mittlerweile werde an Akkus ohne seltene Erden gearbeitet. Johann Bröll (CSW) fragte an, ob angesichts dieser Zahlen künftig mehr Ladestationen gebaut werden müssten. Ein Thema dabei sei sicher auch das mögliche Aufladen eines E-Autos am Arbeitsplatz.

