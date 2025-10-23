Kolping beendet Altpapier-und Altkleidersammlung

Seit 56 Jahren sammelt die Kolpingsfamilie Wertingen in der Stadt Wertingen, deren Stadtteile sowie in der Gemeinde Laugna und Binswangen jährlich zweimal Altkleider und Papier. Nachdem bei den letzten Sammlungen ein Minus entstanden ist, hat sich die Kolpingsfamilie entschieden, die Sammlung einzustellen. Bei der nun letzten Sammlung wurden 10 Tonnen Altkleider und sieben Tonnen Papier gesammelt. Das war die letzte Aktion.

