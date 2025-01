Kolpingsfamilie Wertingen blickt auf Festjahr zurück

Im Jahr 2024 feierte die Kolpingsfamilie Wertingen ihr 125-jähriges Bestehen, verbunden mit dem 50. Jubiläum der Frauengruppe. Dazu wurden viele Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt.

Das Festjahr begann im Januar mit der Christbaumeinholaktion. Im Februar gab es die Lichtmesswanderung der Frauen zu „Maria in den Ähren.“ Die Josefsfeier wurde am Josefstag begangen und der Kolping-Oasentag fand in Dillingen statt. Die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen ging reibungslos vonstatten. Der Palmbuschen und Osterkerzenverkauf fand im März statt. Der April wurde mit einer Küchenschellenwanderung ins Kesseltag eingeleitet. Die Altkleider- und Altpapiersammlung im April und die Führung durchs Lechmuseum zählten zu den Höhepunkten im vergangenen Jahr.

„Mitbürger erzählen von früher“ mit Alfred Sigg war sehr gut besucht

Im Mai fand eine Messfeier an der Marienkapelle statt. Die Bezirksmaiandacht war in Höchstädt und der Blumenteppich der Kolpingfrauen wurde zum Fronleichnamsfest gefertigt. Im Juni fand der Männertag statt. Die Johannifeier wurde mit einer Messe am Kolpingkreuz und einem Feuer gefeiert. Eine Radtour zur Denzelkapelle an der Ludwigschwaige fand im Juli statt. In der Reihe von „Mitbürger erzählen von früher“ mit Alfred Sigg war im September sehr gut besucht.

Die Herbstwanderung führte zum Binswanger Judenfriedhof und die Herbstsammlung von Altkleidern und Papier wurde ebenfalls im Oktober abgehalten. Der Frauentag im November fand ebenso Zuspruch wie die Fackelwanderung, die in den Kolpinggarten führte. Weitere Höhepunkte waren der Kolpinggedenktag, die Feier 125 Jahre Kolpingsfamilie und 50 Jahre Frauengruppe, die Nikolausaktion sowie die Teilnahme an der Schlossweihnacht, die an zwei Wochenenden im Dezember im Schlossgraben stattfand.