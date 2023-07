Wertingen

Konzert im Mühlenpark: Töne, Farben und Wetter – ein perfektes Trio

Plus Die Stadtkapelle Wertingen hat sich beim Konzert im Roggdener Mühlenpark wieder einmal neu erfunden. Wie junge Künstler die Schwingung der Musik aufnehmen.

Von Hertha Stauch

Die Stimmung auf dem schönen Mühlenhof in Roggden könnte nicht besser sein. Ideales Hochsommerwetter, entspanntes Publikum, das sich mit kühlen Getränken versorgt, und Orchestermitglieder, die es genießen, in dieser Atmosphäre die Menschen zu unterhalten. Auch ein bestens gelaunter Dirigent lässt sich nicht anmerken, dass die Freiluft-Terrassen-Akustik für ihn nicht ganz einfach ist und spricht mehrfach von einem „Wunder“ – ein Kompliment, das er seinen Musikerinnen und Musikern macht. Germán Moreno Lopez ist seit 2019 als Dirigent der Stadtkapelle Wertingen selbst Teil dieses „Wunders“. Beim Konzert „Art & Music“ im Mühlenpark in Roggden ist hörbar und ersichtlich, dass sich die Stadtkapelle Wertingen immer wieder neu erfindet und es versteht, neben der hohen musikalischen Qualität den Zuspruch und die Begeisterung ihrer Fans wachzuhalten.

Stadtkapelle Wertingen begeistert im Mühlenpark in Roggden

Es ist ein Glücksfall, dass dieser Verein in Verbindung mit der Musikschule über Jahrzehnte hinweg Personen und Persönlichkeiten generiert, die das kulturelle Leben der Stadt maßgeblich prägen. Mit dem Dirigenten Lopez und dem Präsidenten Hubertus von Zastrow haben sich zwei Zugpferde gefunden, die neue Maßstäbe setzen, die über das konzertante Musizieren hinausgehen. Das Event des vergangenen Jahres, Wertingens Music Story, das Schulen, Vereine und Laiendarsteller einbezog, ist ein Beispiel dafür. Nicht ganz so opulent, dennoch mehr als gewöhnlich nun „Art & Music“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

