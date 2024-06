Wertingen

Kunstwerk an Wertinger Schule beschmiert

Die Polizei bittet nach Schmierereien an einer Wertinger Schule um Zeugenhinweise.

In den Ferien haben sich Unbekannte an einem Kunstwerk an einer Wertinger Schule "ausgetobt". Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Im Zeitraum zwischen Pfingstmontag, 12 Uhr, bis Mittwoch, 5. Juni, 8 Uhr, beschmierten bisher unbekannte Täter auf dem Gelände einer öffentlichen Schule in der Pestalozzistraße in Wertingen mutwillig ein dortiges Kunstwerk. Das meldet die Polizei am Donnerstag. Schaden beläuft sich auf 1500 Euro Die Höhe des angerichteten Schadens beläuft sich auf ungefähr 1500 Euro. Die Polizeistation Wertingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefon 08272/99510. (AZ) Lesen Sie dazu auch Höchstädt Mutmaßlicher Exhibitionist in Höchstädt gefasst

