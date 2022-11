Der Volkstrauertag ist für die Region wichtiger denn je

Erstmals seit Generationen spürt auch der Landkreis Dillingen die direkten Auswirkungen eines Krieges in Europa. Deshalb sind die gesprochenen Worte eindringlicher als sonst.

Der Tag des Volkstrauertages wurde in der Stadt Wertingen und den Stadtteilen feierlich begangen. In der Stadtpfarrkirche säumten die Fahnen der Vereine am Sonntagnachmittag den Altarraum. Stadtpfarrer Rupert Ostermayer hielt eine Andacht. Zurückdenken, und gedenken wir an die vielen Opfer und Betroffenen von Kriegen in früherer und heutiger Zeit, und vor allem ist es unsere Aufgabe um den Frieden zu beten.

Zweite Bürgermeisterin Christiane Grandé sprach in der Kirche. "Der Volkstrauertag summiert das Leid. Es ist das Leid aller, die in Kriegen, bei Terror und unter Gewalt - Leben und Gesundheit, Familie und Freunde, Hab und Gut verloren haben. Er symbolisiert aber auch ganz besonders die Trauer, zweier Weltkriege, an denen unser Volk beteiligt war." Weiter sagte die zweite Bürgermeisterin, wir wollen einen haltbaren Frieden haben, dazu brauchen wir den Dialog mit den Menschen und mit den Nationen, den Dialog der Kulturen und Religionen, den freiheitlichen Dialog in einer globalen Gesellschaft. Es ist die Gemeinsamkeit, die uns die Hoffnung vermittelt, dass ein Leben der Menschen in Frieden mit- und füreinander auf der ganzen Welt, möglich ist.

Eindringliche Worte für den Frieden

Anschließend führte ein Zug mit Fahnen der Vereine unter den Klängen der Wertinger Stadtkapelle zum Ehrenmal, wo die Trauerfeier ihrem Ende zuging. Oberleutnant Ernst König von der Reservistenvereinigung Wertingen gedachte in seiner Ansprache an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Frauen, Männer aller Völker der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft, als Vertriebene und Flüchtlinge, ihr Leben verloren.

Beim Kameradenlied von der Stadtkapelle gespielt, senkten sich die Fahnen und drei Böllerschüsse ehrten die Toten.

In der Gemeinde Laugna mit den Gemeindeteilen Osterbuch und Bocksberg wurde nach der jeweiligen Messe an den drei Kriegerstätten von der Bevölkerung ehrend an die gefallenen und vermissten beider Weltkriege gedacht. Bürgermeister Johann Gebele hielt an allen drei Gedenkstätten die Rede zum Volkstrauertag.

Eine lange Zeit des Friedens liegt hinter der Region

"Glücklicherweise durften wir in den letzten über 76 Jahren die längste Friedensperiode in der europäischen Geschichte erleben. Diese Errungenschaft müssen wir uns immer wieder bewusst machen und gerade in den Zeiten bewahren, in denen es wieder Krieg in Europa gibt", so Gebele. Und weiter: "Es nutzt nichts vom Frieden sprechen, wenn keiner bereit ist, sich einzuschränken oder einen Preis dafür zu bezahlen! Einfach, einen Despoten wie Putin und andere Diktatoren auf der Welt in moralischer Art zu verurteilen und als Sündenböcke für die Kriege in den Fokus zu rücken ist keine Lösung." Die Moral werde schnell brüchig, wenn wir gleichzeitig geschäftliche und wirtschaftliche Beziehungen zu Länder unterhalten, wo es Regime gibt, die Gewalt, Diskriminierung, Ausbeutung von Minderheiten, Todesstrafen und die Missachtung jeglicher Menschenrechte als normale Staatsform ansehen. Als Zeichen der Erinnerung und dem stillen Gedenken legte der Bürgermeister einen Kranz an den Kriegerdenkmalen nieder.

Die Ehrenwache mit den Soldaten Thomas Beese und Harald Burkhart, mit Vorstand Georg Fendt Foto: Hans Eppinger

Nach dem Gedenkgottesdienst in der St. Anna Kirche, den Pfarrer Mathias Kotonski in Frauenstetten für die Gefallenen und Verstorbenen beider Weltkriege zelebrierte und durch die Schubertmesse musikalisch begleitet wurde, nahmen die Ortsvereine mit ihren Fahnenabordnungen, die Ehrenwache mit zwei Bundeswehrsoldaten am Kriegerdenkmal teil. Vorstand Georg Fendt vom Krieger- und Soldatenverein hielt die Ansprache und legte gemeinsam mit Gemeinderat Andreas Klein, den Kranz im Namen der Gemeinde Buttenwiesen nieder, wobei die Gedenkfeier von der Blaskapelle Buttenwiesen umrahmt wurde. (mit ep)