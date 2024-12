Liederkranz Wertingen beim Mitsingkonzert in Bamberg

Während Mitglieder des Liederkranzes Wertingen bereits bei der musikalischen Friedensdemo unter dem Motto „Deutschland singt und klingt“ am Tag der Deutschen Einheit in Dillingen beteiligt waren, machte sich kürzlich ein Teil des Chores auf nach Bamberg zum Mitsingkonzert „cOHRwürmer“ des Bayerischen Rundfunks. Die Proben während des Tages in der Bamberger Konzerthalle unter der Leitung von Howard Arman führten zum abendlichen Konzert der 1400 Laiensängerinnen und Laiensänger gemeinsam mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks und den Bamberger Symphonikern.

Zur Aufführung kamen zum einen Chor-Höhepunkte aus dem Oratorium „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel und zum anderen eine Reihe internationaler Christmas-Klassiker. Mit der versierten Probenarbeit des Chorleiters und des Auftritts einer so großen Zahl an Stimmen kam ein eindrucksvoller Klangkörper zustande. Für die beteiligten Sängerinnen und Sänger des Wertinger Liederkranzes war dies ein zwar anstrengendes, aber durchaus lohnenswertes und unvergessliches Erlebnis. Derzeit bereitet sich der gemischte Chor auf das diesjährige vorweihnachtliche Konzert vor. Dieses findet am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Wertingen statt. Hierzu sind alle herzlich eingeladen, die sich an diesem vierten Advent auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen möchten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.