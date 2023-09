Logistikzentrum für Buttinette stellt Wertingen vor eine Herausforderung

Plus Durch den geplanten Bau eines neuen Logistikzentrums muss die Zusamstadt eine Straße umplanen – und sich mit der Umsetzung des 1,5 Millionen-Projekts ziemlich beeilen.

Mehrere Bauvorhaben kamen in der jüngsten Sitzung des Wertinger Bauausschusses zur Sprache. Unter anderem ging es um das geplante Logistikzentrum für die Firma Buttinette. Dafür wird sogar eine Straße umgeplant.

Umplanung der Rudolf-Diesel-Straße im Geratshofener Gewerbegebiet: Die größte Nachricht des Abends kam in diesem Tagesordnungspunkt. Die Stadt Wertingen plant den weiteren Verlauf der Rudolf-Diesel-Straße um, damit Buttinette ein Logistikzentrum errichten kann. Diese Pläne waren bislang noch nicht spruchreif gewesen. Nun hätten konkrete Gespräche zwischen dem Unternehmen und der Stadtverwaltung stattgefunden, sagte Fink gegenüber unserer Zeitung.