Mann begeht Unfallflucht in Wertingen

Ein blauer Opel Meriva ist am Dienstag gegen 17 Uhr in der Wertinger Hauptstraße, Hausnummer 2, bei den Parkplätzen vor dem ehemaligen Müller-Drogeriegeschäft, angefahren worden. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte beim Einparken das Heck des daneben stehenden Opel Meriva. Dabei entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Anschließend entfernte sich der Täter von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden am Fahrzeug des Verursachers ist noch nicht bekannt. Ein Zeuge informierte den 45-jährigen Besitzer des beschädigten Autos über den Vorfall. Gegen den Verursacher wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt, wie die Polizei mitteilt. (AZ)

