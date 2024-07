Mann wird nach Randale in Wertinger Firma in Gewahrsam genommen

Ein 41-Jähriger hat am Samstagnachmittag in einer Werkstatt in Wertingen mit einem Vorschlaghammer die Scheibe der Beifahrertüre eines Firmenfahrzeugs eingeschlagen. Zuvor war er offenbar mit seinem 35-jährigen Vorarbeiter in einen Streit geraten. Während des Streits rastete der 41-Jährige aus und verursachte einen Schaden am Fahrzeug in Höhe von circa 1500 Euro.

Auch nach Eintreffen der Beamten beruhigt sich der Mann nicht

Auch nach dem Eintreffen der herbeigerufenen Polizeistreifen beruhigte sich der Mann nicht, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde, meldet die Polizei. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (AZ)