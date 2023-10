Wertingen

Michl Müller: Ein bisschen verrückt aber witzig

Der Kabarettist Michl Müller setzt sich in der Wertinger Stadthalle auf humorvolle Art mit Männern in der Küche auseinander.

Plus Der Kabarettist bringt das Publikum in der Wertinger Stadthalle zum Lachen. Er punktet vor allem mit humorvoll beschriebenen Alltagsszenen.

Von Taisia Matwejew

Die großen Plakate, die Michl Müller zeigen, sind das Erste, das die Besucher und Besucherinnen am Sonntagabend in der Eingangshalle der Stadthalle Wertingen sehen. Mit Spraydosen in den Händen und einer verrückten Grimasse im Gesicht ist der Kabarettist auf den Bildern zu seiner Show „Verrückt nach Müller“ abgebildet. Gleich zu Beginn begleiten Nebelschwaden und eine Lichtshow den beeindruckend inszenierten Auftritt von Michl Müller auf der Bühne. Das Lied „Das fühlt sich gut an“ dröhnt durch die Lautsprecher. Die eingefleischten Fans unter dem Publikum kennen die Eigenkreationen von Müller bereits und klatschen begeistert mit. Die Vorstellung ist gut besucht. Nur vereinzelte Sitze in den hintersten Reihen sind noch frei.

Michl Müller hält in Wertingen den Anwesenden den Spiegel vor

In den vergangenen Jahren ist Müller zu einem der beliebtesten Spaßmacher Bayerns aufgestiegen. Durch seine Witze hält er den Menschen einen Spiegel vor. So finden sich viele in den humorvoll beschriebenen Alltagssituationen wieder und können umso herzlicher mitlachen.

