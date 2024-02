Wertingen

Ministranten-Turnier in Wertingen: "Es macht Spaß. Und das ist, was zählt"

In verschiedenen Altersklassen traten insgesamt 30 Mannschaften an

Plus Beim Fußballturnier der Ministranten geht es hieß her. Nach einem spannenden, fairen Wettkampf erobern drei Teams die ersten Plätze.

Von Taisia Matwejew

Alle sind im Fußballfieber in der Stadthalle Wertingen. Die Zuschauer fiebern mit. Trommeln, Rasseln, Ratschen und laute Jubelrufe ertönen aus der Halle, um die 30 verschiedenen Teams beim Ministranten-Fußballturnier anzufeuern: Wertingen, Blindheim, Nördlingen, Riedlingen, Buttenwiesen, Dillingen, Gundelfingen, Maxheim, und einige weitere sind an diesem Samstag dabei. Gastgeber dieses Jahr ist die Pfarrgemeinschaft Wertingen. Während einige administrative Aufgaben von der Jugendstelle arrangiert werden, zeigt auch die PG, was sie kann. Pfarrer Bernd Rochna lobt die „absurd gute Planung“, wie etwa die Essensauswahl und das Programm. So füllen die sechs kleinen Ministrantinnen, angeleitet von Janina Siwi, Magdalena und Johanna Keiß, durch ihre Tanzeinlage die große Mittagspause.

Zu Beginn eröffnen Landrat Markus Müller, Bürgermeister Willy Lehmeier, Pfarrer Rupert Ostermayer und Pfarrer Bernd Rochna das Fußballturnier. Von Anfang an sind die Zuschauerreihen gut gefüllt. „Ich freue mich darüber. Alle sind eifrig dabei und die Stimmung ist toll“, sagt die Verwaltungsangestellte der katholischen Kirche Elrike Tendyra. Ohne sie wäre das Turnier nicht so toll geworden, wie es an diesem Samstag ist, betont Pfarrer Rochna.

