Mit 98 Jahren genießt sie die AWO-Hilfe

Sie ist ein Urgestein in der Seniorenwohnanlage „Sinfonie“ in Wertingen. Als Emma Specker vor gut 25 Jahren hier einzog, konnte sie ihren Lebensalltag noch selbst bewältigen. Jetzt feierte sie ihren 98. Geburtstag – mit Verwandten und Mitarbeiterinnen der Arbeiterwohlfahrt. Diese begleiten sie seit einigen Jahren in ihrem Alltag. Ein fließender Übergang dank der Angebote, den die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der altersgerechten Wohnanlage in Wertingen anbietet. Und das seit fast 28 Jahren.

