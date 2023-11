Wertingen

vor 17 Min.

Motto Musical: "Wertingen bietet immer etwas Gutes"

Plus Die Wertinger Nacht lockt erneut viele Besucher und Besucherinnen an. Manche nehmen für dieses Event eine längere Anreise auf sich.

Von Taisia Matwejew

Die Wertinger Nacht hat am Freitagabend erneut viele Besucher und Besucherinnen angelockt. Das Motto Musical spricht dieses Mal besonders an. Und der Einzugsbereich reicht über das Zusamtal hinaus. Auch das Ehepaar Ingrid und Raimer Fock etwa besucht das Event und nimmt mehr als eine halbe Stunde Anfahrt auf sich, weil es weiß: „ Wertingen bietet immer etwas Gutes.“ Das beteuert Raimer Fock. In der Zusamstadt werde etwas geboten, das es so im Bachtal nicht gebe. „Dann fahren wir halt fast eine Stunde“, sagt Fock.

Die Gäste freuen sich besonders auf den Auftritt der Wertinger Stadtkapelle, die in der Stadtpfarrkirche spielt. Das Gotteshaus ist voll, noch beim Konzertbeginn drängen sich Besucher und Besucherinnen in die Kirche, stehen auf der Treppe und im Gang. Kinder werden hochgehalten. Und die, die nichts mehr sehen, schließen die Augen und lauschen der Musik. Eine blaue Lichtershow untermalt die atemberaubende Darbietung.

