Musikschule Wertingen: Weihnachtszeit klassisch und rockig eingeläutet

So verschieden die Geschmäcker, so verschieden ist die Art, wie jeder das Weihnachtsfest begeht. Ebenso gestaltet war die Programmauswahl beim Adventskonzert der Musikschule in der Stadtpfarrkirche St. Martin. Von Harfenklängen über Kinderchor-Stimmen bis hin zu rockigem Sound von E-Gitarren, war alles dabei, was auch die Musikschüler mit Weihnachten verbinden. Stadtpfarrer Ruppert Ostermayer machte genau dies zum Thema in seinen Ansprachen.

Während die Gitarristen aus der Klasse von Hartmut Hüttner, die Querflötistinnen Larissa Burkard und Eva Kellermann und die Harfenistin Sarina Bauer für die ruhige und besinnliche Stimmung sorgten, feierten das Blechbläserquartett und die Saxofonistinnen Johanna Pfeiffer und Celina Bunk, aber vor allem die E-Gitarristen Erik Kratzer und Adriana Gomez um einiges lauter. Wer Fan von alten amerikanischen Weihnachtsfilmen oder Märchenklassikern ist, der kam mit den Konzertbeiträgen des Streicherensembles unter der Leitung von Krystyna Hüttner voll auf seine Kosten. „White Christmas“, „Let it snow“ und „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ sorgten für Begeisterung.

Für den Kinderchor der Musikschule Wertingen, unter der Leitung von Eva Kellermann, ist das Adventskonzert der erste große Auftritt im Schuljahr. Foto: Karolina Wörle

Für den Kinderchor der Musikschule unter der Leitung von Eva Kellermann ist der Auftritt im Advent das erste Highlight des Schuljahres. Stilvoll sangen sie die traditionellen Lieder „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ oder „Süßer die Glocken“. Voll in ihrem Element waren sie aber vor allem beim Weihnachtsrap „Du bist der Weihnachtsmann“. So beendete die Musikschule das Jahr. Gleichzeitig nutzte der erste Vorsitzende Roman Bauer die Gelegenheit, sich bei den Beteiligten zu bedanken und alle Interessierten zum Neujahrskonzert am 19. Januar 2025 einzuladen. Heike Mayr