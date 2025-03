Nach Hochwasser zurück in den Kindergarten

Der Kindergarten Kunterbunt wird am Donnerstag, 6. März, in seine Räumlichkeiten Beim alten Turnplatz 4 in Wertingen zurückkehren. Das teilte Alexandra Karmann, Geschäftsleiterin der Stadt Wertingen am gestrigen Montag mit.

Vergangene Woche hatten jetzt noch Messungen – unter anderem zur Luftqualität – stattgefunden. Es war das Ende einer monatelangen Sanierungszeit. Jetzt kamen die Ergebnisse, die besagen, dass alles in Ordnung ist und somit die Kinderbetreuung in den ursprünglichen Räumlichkeiten wieder aufgenommen werden kann.

Seit dem Hochwasser im Juni 2024 mussten die Kinder woanders spielen, denn die Einrichtung war verwüstet. Die Gruppe war seitdem übergangsweise in Räumen der evangelischen Bethlehemgemeinde untergebracht. Zwischenzeitlich wurde in den beschädigten Räumlichkeiten der Keller getrocknet und zum Teil neu verputzt. Neue Böden mussten verlegt und Wände gestrichen werden. Im Garten wurden unter anderem der Sand ausgetauscht und der Rasen vertikutiert. (AZ)