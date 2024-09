Neues Buch über Wertingen vorgestellt

Trinkwasserversorgung, Kanalisation, Kläranlagen, Müllabfuhr, Stromversorgung, Straßenbeleuchtung, Freibad: All das sind Bereiche, die in der heutigen Zeit selbstverständlich scheinen mögen. In Wertingen sind sie Errungenschaften und das Ergebnis von kommunalpolitischen Weichenstellungen aus der Zeit zwischen dem Kriegsende 1945 und der Gebietsreform 1972/78.

Im Auftrag der Stadt Wertingen hat die Augsburger Historikerin Katrin Holly diese Periode der Stadtgeschichte detailliert wissenschaftlich untersucht. Dabei kommen viele weitere Themen zur Sprache, wie die politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und städtebauliche Entwicklung, die Rolle der Vereine oder der Klosterschwestern von Maria Stern in Wertingen.

„Wertingens Weg in Moderne“ ist Titel des neuen Buchs

Das fast 400-seitige und reich bebilderte Buch mit dem Titel „Wertingens Weg in die Moderne“ wurde nun in der Wertinger Stadthalle der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Namen der Stadt bedankte sich Bürgermeister Willy Lehmeier bei der Autorin, die viel Herzblut in das Gelingen des Projekts investiert hat. In ihrer Buchvorstellung schilderte Katrin Holly ihre spannenden und ergiebigen Recherchen im Stadtarchiv Wertingen und im Archiv der Wertinger Zeitung. Für sie als Historikerin sei es faszinierend gewesen, die Entwicklung Wertingens von einer landwirtschaftlich geprägten Kleinstadt zu einer Kommune mit moderner Infrastruktur zu beschreiben.

In einem weiteren Kurzvortrag stellte der gebürtige Geratshofener Simon Kotter, der seit einigen Monaten Leiter des Museums Oberschönenfeld ist, die Bestände dieses Museums aus dieser Umbruchzeit vor. Am Beispiel eines Kühlschranks aus den 1950er Jahren illustrierte er den rasch voranschreitenden Wandel: Während es 1959 in Schwaben lediglich in elf Prozent aller Haushalte einen Kühlschrank gab, waren es zehn Jahre später bereits 81 Prozent. Das Museum Oberschönenfeld im Landkreis Augsburg lädt mit zahlreichen interessanten Objekten aus dieser Zeit des Wandels zu einem Besuch ein.

Info: Das Buch „Wertingens Weg in die Moderne“ von Katrin Holly kann im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen in der Schulstraße 10 sowie im Wertinger Buchhandel Gerblinger zum Preis von 28,50 Euro erworben werden. (AZ)