Bereits seit dem Sommer stehen sie: die grauen Wohnwürfel in Geratshofen, in denen künftig Geflüchtete untergebracht werden sollen. Ende Juli rechneten die Verantwortlichen damit, dass die Container ab Ende September bezugsfertig sein würden. Wer an der Anlage vorbeifährt, stellt jedoch fest: Hier sieht es noch immer ziemlich unbewohnt aus. Was ist also der aktuelle Stand?

Elli Höchstätter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis