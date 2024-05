Objekt des Monats: „La Valse“ von Camille Claudel

Wertingen und Fère-en-Tardenois feiern 35 Jahre Städtepartnerschaft. Objekt des Monats ist daher der Abguss einer berühmten Bronze-Skulptur aus Frankreich.

Anlässlich der Europawoche im Mai 2016 besuchte eine siebenköpfige Delegation aus Fère-en-Tardenois Wertingen und überbrachte Bürgermeister Willy Lehmeier einen Abguss der berühmten Bronze-Skulptur „La Valse“ von Camille Claudel als Gastgeschenk. Die Figur schmückt seitdem das Büro unseres Bürgermeisters. Im Mai ist sie unser Objekt des Monats.

Camille Claudel wurde am 8. Dezember 1864 in Fère-en-Tardenois geboren. Schon früh erkannte ihr Vater ihre außergewöhnliche Begabung für das Modellieren und sorgte dafür, dass sie ab 1881 an der privaten Académie Colarossi in Paris, einer der wenigen Kunstschulen, an denen weibliche Studenten zugelassen waren, ihre Ausbildung fortsetzen und ein Atelier betreiben konnte. Neben Alfred Boucher zählte auch Auguste Rodin zu ihren Lehrern. Ab 1885 arbeitete sie mit Rodin in dessen Atelier zusammen und stand mit ihm acht Jahre lang in einer spannungsreichen Beziehung. Nach der Trennung litt sie zunehmend an einer psychischen Erkrankung, die dazu führte, dass sie ab 1905 eigene Werke selbst zerstörte und Rodin (zurecht?) des Plagiats beschuldigte.

Der Skulpturen-Abguss ziert das Büro von Wertingens Bürgermeister

Sie verbrachte die letzten 30 Jahre ihres Lebens in Nervenheilanstalten und verstarb am 1. Oktober 1943 nahezu vergessen in Montdevergues in Südfrankreich. Ihr Werk wurde erst posthum gebührend gewürdigt. Die Fähigkeit, ihren Figuren eine ausdrucksstarke Körperlichkeit sowie eine tiefe Emotion zu verleihen, macht sie zu einer der herausragenden Bildhauerinnen des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Die Figur „La Valse“ ist zum Beispiel auch in der Alten Pinakothek in München zu bewundern.

Die Stadt Fère-en-Tardenois würdigt den 160. Geburtstag ihrer großen Tochter in diesem Jahr mit mehreren Aktionen. Die Künstlerin selbst ist auf einem großformatigen Wandgemälde dargestellt und „der Walzer“ wird in Lebensgröße auf dem zentralen Platz Aristide Briand aufgestellt.

Wertingen feiert vom 9. bis 12. Mai 2024 mit Freunden aus Fère das 35-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft – ein passender Anlass, Claudels Skulptur als Objekt des Monats auszuwählen und in der Vitrine des Zeitstrahls vier Wochen lang einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

