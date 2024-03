Wertingen

Pflegeberufe zum Anfassen bei der Care-Tour in Dillingen und Wertingen

An verschiedenen Stationen können die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausprobieren, ob der Start in der Pflege etwas für sie sein könnte.

Plus Eine Tour durch Seniorenheime und Kliniken will Jugendliche für den Pflegeberuf begeistern. Die sind erst schüchtern und hängen später lachend im Personenlift.

Von Taisia Matwejew

"Ich will mal in der Pflege arbeiten!", dieser Satz kommt eher wenigen Jugendlichen über die Lippen. Die "Tour de Care", angelehnt an das englische Wort "care" für kümmern, pflegen, will mit Berührungsängsten aufräumen. Mit einem Besuch in Kreisklinik, Pflegeheim und Pflegeschule wollen die Einrichtungen die Fachkräfte von morgen finden. Geht die Rechnung auf?

„Wie eine kleine Familie ist das hier“, erklärt eine Pflegerin im St. Klara-Seniorenheim in Wertingen. So scheint es tatsächlich, als Schülerinnen und Schüler das Foyer des Seniorenheims betreten. Einige Patienten zeigen ihre gemütlich eingerichteten Zimmer. Mit Pflanzen und Fensterdeko haben die Bewohner ihre Zimmer zu einem Zuhause gemacht. Sogar eine Nähmaschine hat eine der Bewohnerinnen von zu Hause mitgebracht, um auch im Heim ihren Hobbys nachgehen zu können.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

