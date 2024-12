Reservisten blicken auf ein interessantes Jahr zurück

Zum Jahresabschluss der Reservistenkameradschaft (RK) Wertingen begrüßte erster Vorsitzender Rainer Tochtermann neben vielen Mitgliedern besonders eine Abordnung der aktiven Kameraden von der fünften Kompanie des Informationstechnikbataillons 292 aus Dillingen sowie Werner Wölfel als ersten Vorsitzenden der Kreisgruppe Nordschwaben im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr.

In einer Gedenkminute erinnerte man namentlich an alle Kameraden, die seit der Gründung des Vereins vor über 60 Jahren verstorben sind. In seiner Ansprache dankte Tochtermann allen Kameraden, die den Verein das ganze Jahr über unterstützen und forderte alle Mitglieder dazu auf, an den Veranstaltungen, die mit viel Aufwand für die Durchführenden verbunden sind, verstärkt teilzunehmen.

Verbundenheit zur aktiven Truppe für die Kameradschaft selbstverständlich

Aus der Hand des ersten Kreisvorsitzenden Werner Wölfel durften die Kameraden Rudolf Eser die Ehrung für 25 Jahre und Alfred Schrödl für 40 Jahre Mitgliedschaft im Verband entgegennehmen. In Reimform rief der Nikolaus (Ernst Saule) anschließend die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Vereinsjahres in Erinnerung. Ernst Wiedemann ließ anhand von Bildern über 25 Veranstaltungen Revue passieren. Bei den monatlichen Treffen waren neben militärgeschichtlichen und heimatgeschichtlichen Vorträgen auch Exkursionen geboten. Zu den Highlights gehörte der gemeinsame Besuch des französischen Kriegerdenkmals auf dem Friedhof in Dillingen. Mit dabei waren Gästen aus Fère-en-Tardenois, Wertingens französischer Partnerstadt.

Die Teilnahme in Wertingen am feierlichen Gelöbnis des Informationstechnikbataillons 292 aus Dillingen, an der Kommandoübergabe der fünften Kompanie von Major Schünke an Hauptmann Göttl und eine Stadtführung in Augsburg mit der Patenkompanie der Stadt Wertingen zeigen die enge Verbundenheit zur aktiven Truppe. Die Präsenz bei der Soldatenwallfahrt in Gottmannshofen und dem Volkstrauertag in Wertingen ist für den Verein selbstverständlich. Der Nachtorientierungswettkampf, bei dem die Wertinger die ersten drei Plätze errangen, krönte das Veranstaltungsjahr 2024.