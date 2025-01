Handwerker verlangt in Rieblingen mutmaßlich zu viel Geld

Am Donnerstag beauftragte eine 55-jährige Geschädigte aus dem Wertinger Ortsteil Rieblingen einen Rohrreinigungsservice zur Beseitigung einer Verstopfung des Abflusses. Am Telefon wurden die Kosten für die Beseitigung nach Polizeiangaben mit 120 bis 180 Euro veranschlagt, woraufhin die Geschädigte den Auftrag erteilte. Nachdem die Verstopfung dann beseitigt war, sollte die Frau plötzlich einen Betrag von über 600 Euro bezahlen. Zudem wurde ihr von dem Mitarbeiter des Reinigungsservices vorgegaukelt, dass die Gemeinde für die Verstopfung verantwortlich wäre und sie das Geld von der Gemeinde erstattet bekommen würde, was die Geschädigte dann zunächst geglaubt hatte. Letztendlich meldete sie die überteuerte Leistung der Wertinger Polizei. Gegen den Rohrreinigungsservice wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Betrug eingeleitet. (AZ)

