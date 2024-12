Diese Schmierereien ärgern Eltern in Wertingen

Hässliche Schmierereien am Klettergerüst, ein Hakenkreuz am Drehkreisel. Auf dem Spielplatz in der Fèrestraße in Wertingen unmittelbarer Nähe zur Grundschule haben unbekannte Täter oder Täterinnen die Spielgeräte mit schwarzen, hässlichen Schriftzügen verschandelt. Eine Mutter, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, ärgert sich über diese Schmierereien. Sie will ihrem vierjährigen Kind nicht erklären müssen, was es mit dem Hakenkreuz auf sich hat.

