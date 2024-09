Schülerprojekt „Design und Textildruck“ befasst sich mit Upcycling

Im Projektseminar „Design und Textildruck“ am Gymnasium Wertingen haben 16 Schülerinnen und Schüler unter der Leitung von Lehrer Georg Weichselbraun gezeigt, wie kreatives Design, Nachhaltigkeit und unternehmerisches Denken Hand in Hand gehen können. Das Projekt fand im neuen Makerspace der Schule statt, einer Ideenwerkstatt, die unter anderem mit einem Folienplotter und einer Textilpresse ausgestattet ist.

Das Hauptziel des Projekts war es, gebrauchte Textilien durch Upcycling wiederzuverwenden und aufzuwerten. Dabei wurden nicht nur gestalterische Fähigkeiten gefördert, sondern auch das Bewusstsein für Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit gestärkt. Um das Projekt zu finanzieren, gründeten die Jugendlichen ein „Junior“-Unternehmen, einen gemeinnützigen Verein, der durch den Verkauf von Förderurkunden die notwendigen Anfangsinvestitionen tätigen konnte.

Wertinger Gymnasiasten besuchen das Erwin Müller Versandhaus

Im Laufe des Schuljahres nahmen die Jungunternehmer Aufträge von Sportvereinen, Jugendgruppen und Schülergruppen an. Sie entwarfen zusammen mit ihren Kundinnen und Kunden die Designs und bedruckten schließlich über 100 Textilien. Der daraus erzielte Gewinn wurde am Ende des Projekts dem Schulverein des Gymnasiums Wertingen gespendet, sodass alle Schülerinnen und Schüler der Schule davon profitieren können.

Zum Abschluss des Projekts erhielten die Jugendlichen die Gelegenheit, bei einem Besuch der Erwin Müller Versandhaus GmbH in Buttenwiesen einen Blick hinter die Kulissen eines professionellen Unternehmens zu werfen. Geschäftsführerin Marion Schweitzer führte die Gruppe durch das Unternehmen und das neue Shuttle-Lager, was den Schülerinnen und Schülern wertvolle Einblicke in die Welt der Textilproduktion und Logistik bot.

Das Projektseminar „Design und Textildruck“ habe nicht nur kreative Talente gefördert, wie es vonseiten der Schule heißt, sondern auch gezeigt, wie wichtig Nachhaltigkeit und unternehmerisches Denken für die Zukunft sind. Daher wurde das P-Seminar auch von „3malE – Bildung mit Energie“, der Bildungsinitiative der LEW-Gruppe, unterstützt. Unter dem Motto „Entdecken, Erforschen, Erleben“ greift 3malE unter der Schirmherrschaft des bayerischen Kultusministeriums handlungs- und projektorientiert interessante Fragen rund um die Zukunftsthemen Energie, Energieeffizienz und Umwelt auf. (AZ)