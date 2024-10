Sie treten beim Wertinger Gitarrenfestival auf

„In Bayern sind superschöne Gitarrenfestivals und ich spiele sehr gerne hier“, sagt Yuliya Lonskaya – so an diesem Wochenende auch in Wertingen, wo das 13. Internationale Gitarrenfestival stattfindet. Am Mittag des Eröffnungsabends kommt sie mit Festivalleiter Johannes Tonio Kreusch und den beiden Musikern Pavel Steidl und Adam Rafferty in der Lobby des Hotels Hirsch zusammen. Bevor es am Abend in der Stadthalle losgeht und die drei Gitarristen ihre Auftritte haben, tauschen sie sich noch einmal über die Veranstaltungsreihe in Wertingen aus. Diese stellt das Instrument, das sie verbindet, ins Zentrum.

Pavel Steidl stimmt zu, auch er spielt gern auf Gitarrenfestivals in Bayern. Der Tscheche kennt den Festivalleiter bereits seit über 15 Jahren, ist mit ihm schon des Öfteren aufgetreten und hat gemeinsame CD-Aufzeichnungen verwirklicht. Kreusch sagt: „Pavel ist ein inspirierender Musiker. Ich möchte hier immer Musiker und Musikerinnen haben, die keinen Mainstream spielen, eine eigene Stimme haben.“ Er unterstreicht, dass sich im Rahmen des Festivals Meister des Instruments Gitarre in ihren jeweiligen Stilrichtungen versammeln. „Es ist etwas Besonderes, dass so etwas hier möglich ist. Da kann Wertingen stolz sein, dass die Stadt mit Bürgermeister Willy Lehmeier dies möglich macht. Und dass so viele Freiwillige dahinterstehen.“ Es sei wichtig, dass dies wahr genommen werde und man eine Hochachtung davor habe, dass solche Künstler in der Zusamstadt auftreten. Dass Zuhörerinnen und Zuhörer kommen und sich darauf einlassen, auch wenn sie die Musik womöglich noch nicht kennen. „Wenn zum Beispiel an klassischen Stücken gearbeitet wird, sind es Stunden um Stunden, die darauf verwendet werden, bevor sie zur Aufführung gebracht werden. Man hört hier einfach Diamanten auf der Bühne.“ Die Feinheiten in den jeweiligen Aufführungen seien es, die das Festival so einzigartig machten.

Bereits zum 13. Mal findet in Wertingen das Gitarrenfestival statt

Die Fans der Gitarre haben auf dem Festival die Möglichkeit, in Workshops und Einzelunterricht bei den Meistern selbst zu lernen. Zum Beispiel bei Ahmed El Salamouny, der von Beginn an beim Festival mitwirkte und in der Vergangenheit auch Konzerte gab. Auch an den Nachwuchs wird gedacht. So spielte Adam Rafferty bereits am Freitagvormittag vor Schülern und Schülerinnen der Wertinger Schulen, konkret vor der dritten bis zur sechsten Klasse. „Ich wollte sie inspirieren, ihnen zeigen, dass man am Gitarrenspielen Freude haben kann. Im besten Fall, dass sie sich erinnern, da war doch mal dieser Typ, als ich neun war, der so viel Spaß an der Gitarre hatte.“ Vor dem Kinder-Publikum war es ihm wichtig, mit hoher Energie den Fokus auf den Entertainment-Faktor zu legen. Jazz und Balladen aus seinem Repertoire kamen daher nicht zum Einsatz. „Ich wollte auch, dass sie den Wow-Effekt einer Live-Aufführung erleben, und die Musik eben nicht am Bildschirm, über Spotify oder Social Media wahrnehmen.“ Rafferty selbst begann bereits mit fünf Jahren und hatte schon früh Unterricht beim berühmten Gitarristen Woody Mann in New York. Auch Lonskaya und Steidl, die seine Leidenschaft teilen, begannen im Grundschulalter.

Festivalleiter Johannes Tonio Kreusch legt stets besonderen Wert darauf, Virtuosen an der Gitarre nach Wertingen zu bringen. Sein Netzwerk ist groß und so beginnt die Veranstaltung am Freitagabend mit Yuliya Lonskaya. Sie bringt musikalisch die Welt in die Wertinger Stadthalle, singt auf Russisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch. Zudem spielt Lonskaya Musik aus Brasilien, Argentinien und Kirgisistan, komponiert von einem Deutschen nach einer Erzählung aus dem zentralasiatischen Land, und ein Stück über die Mongolei. Ihr folgen Pavel Steidl zusammen mit Jiri Vodicka an der Violine und einer „Hommage á Paganini“, der seinerseits ein begabter Gitarrist gewesen ist und zudem Kompositionen für dieses Instrument geschaffen hat. Am Samstag werden um 19.30 Uhr José Carlos Gómez Flamenco und ab 21 Uhr das Joscho Stephan Trio Gypsy Swing an der Gitarre zum Besten geben. Das 13. Wertinger Gitarrenfestival geht noch bis Sonntag.