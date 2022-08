Wertingen

vor 35 Min.

Diese Menschen wagten in Wertingen einen wirtschaftlichen Neuanfang

Unternehmerfahrt: Stadtvertreter von Wertingen besuchten das neu eröffnete indische Lokal King Masala an der Augsburger Straße: (von links) Alexandra Killisperger, Hans Moraw und Franz Stepan von der Stadt sowie Sunny Kumar, Bruder vom Geschäftsleiter Mehra Aman, Onkel Nisar Rana und der Vater der Brüder, Tarsem Lal.

Plus Stadtvertreter machen sich auf den Weg zu heimischen Firmen. Dabei erkunden sie die Entwicklungen und Anliegen in der Zusamstadt.

Von Ulrike Hauke

Für den gebürtigen Griechen Christos Doulis ist Wertingen und seine Umgebung zur zweiten Heimat geworden. Doulis arbeitete viele Jahre im Service zweier griechischer Lokale, bis er in diesem Frühling das Restaurant als sein eigenes übernahm. „Das wollte ich schon immer“, erklärt er. Wie er haben in den vergangenen Monaten gleich mehrere Menschen einen Neuanfang in der Zusamstadt gewagt.

