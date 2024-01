Wertingen

06:00 Uhr

So verändert sich der Verkehr in Wertingens Innenstadt

Plus In einer einjährigen Testphase werden die Verkehrsregeln rund um den Marktplatz und darüber hinaus angepasst. Andere Tempolimits und Einbahnstraßen gehören dazu.

Von Laura Gastl

Seit einigen Jahren ist die Veränderung der Verkehrssituation in Wertingens Innenstadt blanke Theorie – das wurde in der jüngsten Stadtratssitzung deutlich, als Bürgermeister und Ratsmitglieder gemeinsam mit Planer Reiner Neumann von Modus Consult Ulm darüber diskutierten. Im Frühjahr wird daraus Praxis: In einer einjährigen Probephase werden neue Verkehrsregeln getestet. Unter anderem werden andere Geschwindigkeitsbeschränkungen gelten und Einbahnstraßen eingerichtet.

Konkret wird von der Hauptstraße ab dem Zusamkreisel bis um die Kurve in die Schulstraße, vermutlich auf Höhe der Schmankerlstube, ein "verkehrsberuhigter Geschäftsbereich" entstehen. Das bedeutet: Zone 20. Bisher gilt hier Zone 30. Auf Höhe des Döner-Imbiss Urfa in der Schulstraße wird ein Fußgängerüberweg errichtet. Die Ampel auf Höhe des Modehauses Schneider in der Hauptstraße bleibt.

