Wertingen

vor 34 Min.

So verbringen die Wertinger die Urlaubszeit

Plus Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Wie wir in unserer Umfrage erfahren haben, haben ihn die Bewohnerinnen und Bewohner des Zusamtals ganz unterschiedlich verbracht.

Von Taisia Matwejew Artikel anhören Shape

Radfahren, Wandern oder Entspannen? Mit der Familie, mit Freunden oder allein? Meer, Stadt oder Berge? Den perfekten Sommerurlaub stellt sich jeder anders vor, aber Urlaub machen alle gern. Wir haben bei Passanten in Wertingen nachgefragt, wie sie den Rest des Sommers verbringen und verbracht haben.

Matthias Müller fährt bereits seit 35 Jahren zum Urlaub machen an den Chiemsee. Erst selbst als Kind, später mit seinen eigenen Kindern fahre er fast jedes Jahr in seine „zweite Heimat“, erzählt Müller. Dort angekommen genießen sie das schöne Wetter beim Baden und Radfahren. Dass sich in der Nähe von Chiemgau mehrere Seen befinden, findet er toll. Auf die Frage, ob er Veränderungen in den vergangenen Jahren beobachten konnte, antwortet er: „Vor allem seit Corona sehe ich hier viel mehr Menschen auf den Campingplätzen. Ich glaube, seit damals haben die Leute den regionalen Urlaub schätzen gelernt“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen