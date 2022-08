Diese Straßen werden für das Wertinger Stadtfest gesperrt

Wertingen feiert nächstes Wochenende sein Stadtfest. Dafür werden einige Straßen gesperrt. Auch Parkplätze in der Innenstadt können dann nicht genutzt werden.

Das Wertinger Stadtfest steht vor der Tür. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 12. August, und dauert bis einschließlich Montag, 15. August. Schon vor Beginn der Veranstaltung werden die Straßen und Parkplätze im Innenstadtbereich gesperrt. Die Sperrung betrifft den Bereich der Innenstadt vom Thürheimer Tor am Marktplatz über die Schulstraße bis hin zum Schloss (Rathaus) und bis zum Kreisverkehr auf Höhe der Zusambrücke an der Augsburger Straße 1 (Kreisverkehr und Zufahrt zur Schützenstraße bleiben befahrbar). Die Badgasse bleibt von der Schulstraße her als Sackgasse zugängig.

So sehen die Sperrungen in Wertingen aus

Die Sperrung erfolgt am Freitag, 12. August, ab 5.30 Uhr morgens bis zum Dienstag, 16. August, etwa 12 Uhr mittags. Alle Bereiche, die nach dem Abbau am Dienstag bereits geräumt und gereinigt sind, werden davor schon zur Durchfahrt freigegeben. Die Parkplätze in diesem Bereich werden bereits am Donnerstag, 11. August, ab 18 Uhr gesperrt und für den gesamten Zeitraum nicht zur Verfügung stehen. Parkmöglichkeiten sind auf den Parkplätzen „Thürheimer Tor“, „Laugnaparkplatz“ und dem Parkplatz in der Badgasse (befahrbar von der Dillinger Straße/Schulstraße) gegeben. Am Sonntagnachmittag, 14. August, wird zusätzlich die Augsburger Straße ab dem Laugnaparkplatz und die Laugnastraße ab der Zufahrt zum Laugnaparkplatz in der Zeit von etwa 13.30 bis 17.30 Uhr durch die Feuerwehren gesperrt.