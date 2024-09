Stadt Wertingen bittet weiterhin um Hochwasser-Spenden

Drei Monate sind vergangen, nachdem das Hochwasser am ersten Juni-Wochenende Wertingen hart getroffen hat. Seitdem sind auf den Spendenkonten der Stadt 293.300 € eingegangen. „Die Spendenbereitschaft war überwältigend“, heißt es nun in einer Mitteilung der Kommune.

Über 250 Haushalte haben Schäden in Millionenhöhe zu vermelden. Einige Familien und ältere Ehepaare, aber auch junge Menschen, die sich gerade erst ihre Existenz aufbauen wollten, standen vor dem Nichts. Das Wasser hat ganze Wohnungen zerstört, Familien heimatlos und Mobiliar unbrauchbar gemacht. Um zu helfen, spendeten neben vielen Bürgerinnen und Bürgern auch verschiedene Organisationen, Vereine sowie Firmen. „Allen Spenderinnen und Spendern gilt an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön“, so steht es weiterhin in der Mitteilung.

129 Hochwasser-Geschädigte stellten Anträge bei der Stadt Wertingen

Den Informationen zufolge haben 129 Geschädigte bei der Stadt Wertingen einen Antrag auf Hochwasserhilfe gestellt. Einem großen Teil der Betroffenen konnten die Zuschuss-Gelder, meist Beträge in vierstelliger Höhe, bereits ausgezahlt werden. Aber noch immer sind Schäden sichtbar und die Renovierungsarbeiten in vielen Häusern werden weitere Wochen und Monate andauern. Die Stadt hoffe, dass die solidarische Unterstützung durch die Spendengelder so manche finanzielle Sorge mindere.

Bürgermeister Willy Lehmeier betont: „Die enorme Spendenbereitschaft ist ein Ausdruck von großer Solidarität und zeugt von einem guten Zusammenhalt innerhalb unserer Stadt. Sogar Unternehmen, die selbst vom Hochwasser betroffen waren, haben gespendet.“ Allerdings seien die Spendengelder nicht ausreichend, um allen Antragstellern gerecht zu werden. Hinsichtlich der großen Zahl der massiv betroffenen Privatpersonen und auch der vielen Firmen, die vor den Scherben ihrer Existenz stehen, wird noch Geld benötigt, um den Opfern dieser Jahrhundertflut schnell und unbürokratisch helfen zu können.

Stadt Wertingen erhofft sich weitere Spenden für Hochwasser-Betroffene

Noch immer erreichen die Stadtverwaltung täglich Anträge von Betroffenen, welche auf finanzielle Unterstützung hoffen. Anträge können noch bis Sonntag, 15. September, gestellt werden. Danach eingehende Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden. Anträge an das Landratsamt Dillingen konnten bis zum 31. August eingereicht werden.

So bittet die Stadt Wertingen erneut um Unterstützung und Spenden. Diese können auf dem Spendenkonto bei der VR-Bank Handels- und Gewerbebank (IBAN: DE46 7206 2152 0009 6082 14) und der Sparkasse Wertingen (IBAN: DE48 7225 1520 0000 8026 03) eingehen. Das Stichwort lautet in beiden Fällen: Hochwasser 2024. (AZ)