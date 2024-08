Unbekannte zünden Gartenhausinventar einer 85-Jährigen in Wertingen an

Im Zeitraum zwischen Freitag, 14. Juni, und Freitag, 2. August, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Gartenhaus in der Zusmarshauser Straße in Wertingen. Dort zerstörten sie Gartenzwerge und zündeten weitere Einrichtungsgegenstände an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro, heißt es im Polizeibericht. Die 85-jährige Geschädigte ließ das Gartenhaus nach dem Hochwasser Anfang Juni zum Auslüften offenstehen und bemerkte erst Anfang August, dass sich darin widerrechtlich jemand aufgehalten haben musste. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs. Die Polizeistation Wertingen erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08272/9951-0. (AZ)

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gartenhütte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis