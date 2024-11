Unbekannter Autofahrer droht 24-Jährigem in Wertingen Schläge an

Am Sonntag kam es in der Wertinger Straße in Geratshofen zu einer Bedrohung eines Pkw-Fahrers durch einen anderen Verkehrsteilnehmer. Gegen 21.15 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Pkw zunächst die Laugnastraße in Wertingen in stadtauswärtige Fahrtrichtung. Hierbei kam ihm ein anderes Fahrzeug entgegen, mit welchem es zu einer Berührung der beiden Außenspiegel kam.

Der Unbekannte fuhr daraufhin einfach weiter, ohne anzuhalten. Das berichtet die Polizei. Der 24-Jährige wendete und folgte dem Unbekannten, um ihn zur Rede zu stellen. Nachdem beide daraufhin in der Wertinger Straße in Geratshofen angehalten hatten, trat der Unbekannte aggressiv an das Fahrzeug des 24-Jährigen heran und versuchte, die Fahrertür aufzureißen. Als er daraufhin bemerkte, dass die Tür versperrt war, drohte er ihm Schläge an. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Täter mit seinem schwarzen Pkw der Marke Volkswagen in unbekannte Richtung.

Der 24-Jährige teilte den Vorfall der Polizei-Dienststelle mit. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung gegen Unbekannt eingeleitet. Wie sich später herausstellte, entstand bei dem Kontakt der beiden Außenspiegel kein Sachschaden am Pkw des 24-Jährigen, sodass hierbei auch keine Verkehrsunfallflucht vorliegt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wertingen (08272/99510) oder der Polizeiinspektion Dillingen (09071/560) zu melden. (AZ)