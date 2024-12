Unbekannte beschädigen Autos in Wertingen und Gundelfingen

Ein bisher unbekannter Fahrer eines Mercedes Vito beschädigte in Wertingen laut Polizei beim Vorbeifahren am Montagvormittag zwischen 9.15 und 10.40 Uhr den linken Außenspiegel eines schwarzen VW Caddy, der in einer Parkbucht in der Hauptstraße abgestellt war. Der Unbekannte entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle und beging demnach Fahrerflucht. Der Schaden am VW beträgt schätzungsweise 150 Euro. Die Polizeistation Wertingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter der Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am selben Tag in Gundelfingen. Zwischen 13 und 14 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts in der Lauinger Straße einen schwarzen Renault Clio an der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle und beging laut Polizei Fahrerflucht. Angaben zur Schadenshöhe am Renault stehen noch aus. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet ebenfalls unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

