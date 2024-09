Unfall: Frau nimmt in Wertingen 16-jährigem Radler die Vorfahrt

In Wertingen ist es am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Radler verletzt wurde. Der 16-jährige Radler war laut Polizeiangaben mit seinem Fahrrad die Dillinger Straße in östlicher Fahrtrichtung unterwegs. Zeitgleich wollte eine 60-jährige Auto-Fahrerin aus der Sommergasse kommend in die Dillinger Straße einbiegen. Dabei übersah sie laut Polizeibericht den vorfahrtsberechtigten 16-Jährigen, es kam zum Zusammenstoß.

Jugendlicher wird bei Unfall in Wertingen leicht verletzt

Der 16-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und kam im Anschluss an die Unfallaufnahme vorsorglich ins Krankenhaus nach Wertingen. Am Auto entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung eingeleitet. (AZ)