Unfallflucht in Hirschbach: Außenspiegel berühren sich

Zwei Autos kommen sich in Hirschbach entgegen, wobei sich die Außenspiegel berühren. Einer der Beteiligten fährt einfach weiter. Nun sind Zeugen gesucht.

Am Freitagmittag ist es in Hirschbach zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 13 Uhr kamen sich der Polizei zufolge in der St.-Peter-Straße zwei Fahrzeuge entgegen, wobei sich die Außenspiegel berührten. Bei dem flüchtigen Auto handelt es sich um ein braunes Fahrzeug.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Unfallflucht in Hirschbach

Zeugen und Beteiligte werden darum gebeten, sich bei der Polizeistation Wertingen unter der Telefonnummer 08272/99510 oder an einer anderen Polizeidienststelle zu melden. (AZ)