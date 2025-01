Verkehrsunfall mit Sachschaden in Wertingen

Am Montagmittag kam es in Wertingen in der Augsburger Straße Ecke Kanalstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Gegen 12 Uhr befuhr eine 51-Jährige die Kanalstraße in nördliche Fahrtrichtung, um an der Einmündung zur Augsburger Straße nach links abzubiegen. Beim Abbiegen missachtete die 51-Jährige die Vorfahrt einer 27-Jährigen, welche ihrerseits auf der Augsburger Straße in westlicher Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Derzeit wird von einem Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich ausgegangen. Die 51-jährige Unfallverursacherin muss nun mit einem Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung rechnen. (AZ)

