Elfjährige wird in Wertingen von Mofa erfasst

Eine Elfjährige ist bei einem Verkehrsunfall in Wertingen leicht verletzt worden. Darüber informiert die Polizei. Das Mädchen überquerte am Mittwoch gegen 13 Uhr die Straße Ebersberg. Dabei wurde sie von einem 16-jährigen Mofafahrer erfasst.

Verkehrsunfall in Wertingen: Fußgängerin und Mofafahrer verwickelt

Das Mädchen zog sich leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (AZ)