Wertingen Verkehrsunfall: Mofa kollidiert mit Mädchen beim Überqueren der Straße

Wertingen

Elfjährige wird in Wertingen von Mofa erfasst

Das Mädchen überquert gerade eine Straße in Wertingen, als ein 16-jähriger Mofafahrer sie erwischt.
    • |
    • |
    • |
    Am Ebersberg in Wertingen ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall gekommen.
    Am Ebersberg in Wertingen ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Eine Elfjährige ist bei einem Verkehrsunfall in Wertingen leicht verletzt worden. Darüber informiert die Polizei. Das Mädchen überquerte am Mittwoch gegen 13 Uhr die Straße Ebersberg. Dabei wurde sie von einem 16-jährigen Mofafahrer erfasst.

    Verkehrsunfall in Wertingen: Fußgängerin und Mofafahrer verwickelt

    Das Mädchen zog sich leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (AZ)

