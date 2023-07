Wertingen

Vier Laufbahnen für das Sportgelände auf dem Wertinger Judenberg

Plus Der Kreis Dillingen beteiligt sich an der Erneuerung der Sportanlagen auf dem Wertinger Judenberg. Für das Hallenbad wurde über einen zeitweisen Weiterbetrieb entschieden.

Von Benjamin Reif

Die 400-Meter-Bahn auf dem Sportgelände des Wertinger Judenbergs ist mittlerweile vollkommen marode und für ein effektives Training ungeeignet. Das war im Wertinger Stadtrat schon mehrfach Thema, unter anderem hatte sich der Grünen-Stadtrat Peter Hurler für eine neue Kunststofflaufbahn ausgesprochen. In der jüngsten Sitzung des Dillinger Kreisausschusses haben nun dessen Mitglieder Unterstützung für dieses Vorhaben signalisiert. Eine 400-Meter-Laufbahn zahlt der Landkreis nicht, sondern vier 130-Meter-Laufbahnen.

Das hat folgenden Hintergrund: Wie in solchen Fällen üblich, hat sich der Landkreis Dillingen an die nächsthöhere Regierungsebene gewandt, also den Bezirk Schwaben, um Fördermöglichkeiten auszuloten. Der Bezirk habe mitgeteilt, dass aufgrund der Schülerzahl der Anton-Rauch-Realschule, die auf der Laufbahn ihren Schulsport abhält, eine Förderung für die Erneuerung nicht möglich sei - "jedoch ein schulischer Bedarf und somit eine Fördermöglichkeit für vier 130-Meter-Laufbahnen bestätigt werden könne", wie es im Beamtendeutsch ausgedrückt wird.

