Wachablösung bei den Wertinger Reservisten

Rainer Tochtermann steht für die nächsten vier Jahre an der Spitze der Wertinger Reservistenkameradschaft. Er löst damit Ersten Vorsitzenden Ernst König ab, der aus gesundheitlichen Gründen nach acht Jahren ausscheidet.

Rainer Tochtermann hat sich bereits während seiner Zeit als Berufssoldat über Jahrzehnte in die RK Wertingen als Unterstützer eingebracht. Der scheidende erste Vorsitzende Ernst König bedankte sich in seinem Tätigkeitsbericht bei allen, die den Verein in den vergangenen acht Jahren seiner Vorstandstätigkeit unterstützten. Besonders hob er den guten, „ja schon freundschaftlichen“ Kontakt zur 5. Kompanie IT-Bataillon 292, der Patenkompanie der Stadt Wertingen, hervor.

Präsenz beim Volkstrauertag in Wertingen und der Soldatenwallfahrt in Gottmannshofen sind für den Verein selbstverständlich. Der Wintermarsch, das Gartenfest und der Nikolausbesuch beim Jahresrückblick sind weitere fest etablierte Programmpunkte im Vereinsleben. Dem Kassenwart Christian Schuster attestierte Ernst Wiedemann in seiner Funktion als Revisor eine gewissenhafte und genaue Kassenführung. Wahlleiter Werner Wölfel, Vorsitzender der Kreisgruppe Nordschwaben im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V., konnte den neue Vorstand nach der Entlastung auf die nächsten vier Jahre verpflichten.

Als stellvertretender Vorsitzender wurde Florian Saule wiedergewählt. Zusätzlich wurde Klemens Gaugler als zweiter stellvertretender Vorsitzender in den Vorstand aufgenommen. Schriftführer bleibt Markus Konrad. Zum Kassenwart wurde Markus Binswanger neu gewählt. In seiner Antrittsrede dankte der neue Erste Vorsitzende Rainer Tochtermann seinen Vorgängern für ihre Arbeit und der Patenkompanie für Ihre Unterstützung durch Vorträge und Ausbildungsveranstaltungen. Alle Mitglieder rief er laut Pressemitteilung zur tatkräftigen Unterstützung des Vereins auf, um die gewohnten Leistungen fortzuführen, und den guten Ruf des Vereins weiter zu stärken. (AZ)