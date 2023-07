Wertingen

12:00 Uhr

Warum die Schwimmkurse im Kreis Dillingen weniger geworden sind

Melanie Kandziora übt mit ihrer sechsjährigen Tochter Luzie an diesem warmen Juli-Vormittag das Schwimmen im Wertinger Freibad. Schwimmkurse sind derzeit rar im Landkreis Dillingen.

Plus Durch die Sanierung des Kreishallenbads sind die Schwimmkurse in Wertingen und Lauterbach rar geworden. Was das für Eltern, Schulen und Wasserwacht bedeutet.

Es ist Mittagszeit und sonnig. Vereinzelt üben ein paar Eltern mit ihren Kindern im Wertinger Freibad schwimmen. Zu ihnen gehört Melanie Kandziora mit ihrer sechsjährigen Tochter Luzie. „Wir machen heute im Kindergarten blau und üben für das Seepferdchen." Luzies Geschwister haben schon mit vier und fünf Jahren Schwimmen gelernt. Bei Luzie kam Corona dazwischen. Jetzt nutzen sie das fast leere Becken. Mutter Melanie findet: „Schwimmen kann ein Kind nie früh genug lernen und in der Gruppe macht das Spaß.“ Seit Corona und der Wertinger Hallenbadsanierung hat sich das Angebot an Schwimmkursen im Landkreis Dillingen reduziert. Auch die Organisation des Schulwimmens ist deutlich schwieriger geworden.

Hallenbad in Wertingen wird saniert

"Schwimmen ist eine Kultur-Technik wie Radfahren", sagt Sebastian Bürle, Direktor des Wertinger Gymnasiums. Dass alle Kinder frühzeitig Schwimmen lernen und üben, darin stimmen alle befragten Rektoren und Sportlehrer überein. Schwimmen ist normalerweise fester Bestandteil ihrer Unterrichtspläne. Schon zu Pandemiezeiten hatten die Hallenbäder immer wieder zu. Die darauffolgende Saison 2021 öffneten sie erneut für die Öffentlichkeit – mit Abstandsregeln und Einlassbeschränkungen. Seit dem 3. April 2022 ist das Kreishallenbad in Wertingen wegen einer Komplettsanierung für die Öffentlichkeit aufs Neue geschlossen. Schulen und Vereinen stand das Bad noch einen Monat länger zur Verfügung, gibt Peter Hurler, Pressesprecher des Landratsamts Dillingen Auskunft. Dann war auch für sie Schluss.

