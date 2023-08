Wertingen

06:00 Uhr

Was derzeit auf den großen Baustellen in Wertingen geschieht

In der Industriestraße wird derzeit das große, neue Gebäude gebaut, in dem später einmal auch der Müller-Drogeriemarkt und der Restpostenmarkt Los Sparos einziehen sollen.

Plus Ob neuer Müller-Markt, Wohnungen für Ü-60 oder Förderstätte – in der Zusamstadt entstehen verschiedenste Projekte. Ein Bummel über die Baustellen (Teil 1).

Von Taisia Matwejew

Er ist einer der Kundenmagnete in der Wertinger Innenstadt – der Drogeriemarkt Müller am Marktplatz. Doch noch nicht mehr lange. Wie eine Pressesprecherin des Unternehmens auf Anfrage unserer Redaktion erklärte, wird die Drogerie Anfang November in den Baukomplex an der Ecke Alemannenstraße und Industriestraße umziehen. Der Restpostenmarkt Los Sparos, der sich bereits vor dem Abriss des Vorgängergebäudes an dieser Stelle befunden hat, wird auch zukünftig wieder am gleichen Ort seinen Platz finden.

Der neue Drogeriemarkt Müller wird derzeit in Wertingen gebaut

Neben den Einkaufsmöglichkeiten sind auch Wohnungen im gehobenen Standard und eine Tiefgarage geplant. 18 Wohnungen werden entstehen. Vier davon werden sogenannte „Maisonette-Wohnungen“ sein. Das Besondere daran: Der Wohnraum erstreckt sich über zwei Etagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen