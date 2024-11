Was tut sich in Wertingens Café-Landschaft?

Das ehemalige Café Madlon im Herzen Wertingens ist noch immer eine Baustelle, die Folgebesetzung steht bereits in den Startlöchern. Gegenüber, in der früheren Stadtapotheke, war ebenfalls die Eröffnung eines Cafés vorgesehen, doch die Pläne haben sich geändert. Weiter draußen, in der Industriestraße, sind gerade zwei Bäckereien dabei, zu wachsen: In beiden Fällen wird es mehr Sitzplätze geben, damit mehr Gäste hier gleichzeitig – unter anderem – Cappuccino und Kuchen verzehren können. Das sind nur ein paar Beispiele dessen, was sich in der Dichte an Kaffeehäusern in Wertingen gerade tut. Doch wie viele Cafés verträgt die Stadt eigentlich – und wird nicht irgendwann die Konkurrenz zu groß? Ein Einblick.

