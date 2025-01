Weihnachtliche Feier

Im festlich geschmückten Saal des Pfarrheims von St. Martin in Wertingen stimmte eine Flötengruppe mit einem passenden Musikstück zur Adventfeier des Altenwerks ein. Erster Vorsitzender Erich Beinhofer begrüßte die große Zahl der anwesenden Gäste. Zwei Strophen vom Lied "Wir sagen euch an den lieben Advent" wurden von allen gerne gesungen und am Adventskranz wurden die Kerzen entzündet.

Den adventlichen Impuls gab Stadtpfarrer Rupert Ostermayer mit dem Gedicht "Segne sie" und persönlichen Worten. Die evangelische Pfarrerin Marie Schobel musste leider ihr Kommen absagen. Otto Horntrich, der in Vertretung des Bürgermeisters anwesend war, dankte dem Vorstandsteam für die Durchführung der verschiedenen Veranstaltungen, die das Jahr über angeboten werden. Zwischen den Vorträgen spielte die Flötengruppe schöne, adventliche Musikstücke der Weihnachtszeit.

Lieder und Gedichte prägen die Adventfeier in Wertingen

Irmgard Hurler las die Entstehung und Dichtung von "Ich steh an deiner Krippe hier" des Theologen Paul Gerhardt. Die nachfolgende Kaffeepause diente wie gewohnt auch zur persönlichen Unterhaltung. Anschließend erzählte Christa Heinrich die Geschichte der "Pastoralmesse", bekannt auch als "Kemptermesse". Diese Messe ist sehr beliebt in der Weihnachtszeit. Mit dem "Brief an den Weihnachtsmann" von Erich Kästner und dem Lied "Tochter Zion" verabschiedete sich die Flötengruppe, denn der Heilige Nikolaus (Helmut Bauer) kündigte sein Kommen an.

Wie jedes Jahr lobte er die Ehrenamtlichen und bat um fleißiges Kommen zu den Veranstaltungen. Alle "braven" Anwesenden erhielten wieder zum Dank gespendete Lebkuchen und Äpfel und ein passendes Lied verabschiedete den Nikolaus. Susanne Rudhart hat in viel Eigenarbeit stimmungsvolle "Tannenbäumchen mit Perlen" zur Tischdekoration beigetragen. Ein Dank gebührt auch den Helferinnen für ihre Dienste in der Küche und bei der Bedienung der Gäste. Erich Beinhofer verabschiedete und bedankte sich bei allen, die zur Feier beigetragen haben, sowie bei der Flötengruppe und wünschte ein gesegnetes Weihnachtsfest.