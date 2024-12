Weihnachtlicher Konzertvormittag im Wertinger Schloss

Am vierten Adventssonntag lud die Charlotte und Hermann Buhl Stiftung zur Sonntagsmatinee in den Festsaal des Wertinger Schlosses ein und rund 200 Gäste wurden in weihnachtliche Stimmung versetzt. Unter dem Titel „Christmas around the World“ präsentierten die Künstlerinnen und Künstler ein Programm, das die Zuhörer mit Weihnachtsliedern aus Deutschland, Lateinamerika, Frankreich und Amerika auf eine musikalische Reise mitnahm.

Mitwirkende dieser Sonntagsmatinee waren die Sopranistin Annika Egert, die Tenöre Daniel Schliewa und Philip Lüsebrink und Schauspielerin Désirée von Delft, begleitet von der Pianistin Anna Heller. Tenor Daniel Schliewa führte mit einer Portion Humor durch das Programm.

„Christmas around the World“ erklang im Festsaal des Wertinger Schlosses

Annika Egert begeisterte das Publikum mit ihrer Interpretation von Engelbert Humperdincks „Weihnachten“. Philip Lüsebrink hingegen überzeugte mit „La Peregrinación“, einem Stück aus Lateinamerika. Der Tenor Daniel Schliewa sang einfühlsam das „Ave Maria“ von Franz Schubert. Anna Heller, die Pianistin dieses Konzertes, bewies mit ihrer Interpretation von „Schafe können sicher weiden“ von Johann Sebastian Bach Feinfühligkeit am Instrument, wobei Schauspielerin Désirée von Delft mit Texten von James Krüss und Heinz Ehrhard amüsant überraschte.

Das Publikum feierte die Künstler mit Standing Ovations und forderte gleich zwei Zugaben ein. Bei beiden sangen die Gäste mit Freude mit und verwandelten den Festsaal in ein gemeinsames Klangereignis voller weihnachtlicher Wärme. Im Anschluss an das Konzert erwartete einen Teil der Besucher ein festliches Drei-Gänge-Menü in der Schmankerlstube, das den Vormittag kulinarisch abrundete. So stimmte die letzte Sonntagsmatinee des Jahres die Gäste weihnachtlich ein.

Die nächste Sonntagsmatinee findet am 2. Februar um 10.30 Uhr im Festsaal des Wertinger Schlosses mit dem Duo Empfindungen (Klavier und Horn) statt. Tickets für 19 Euro nur fürs Konzert oder für 49 Euro für Konzert und anschließendem Mittagsmenü in der Schmankerlstube Wertingen gibt es bei Gerblinger, im Büro der Musikschule Wertingen, im Büro der Buhl Stiftung oder telefonisch unter der Nummer 01715337775. (AZ)